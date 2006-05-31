Для большегрузных автомобилей вводятся ограничения

С 1 июня и до конца лета на автодорогах республики будут действовать сезонные ограничения массы и нагрузок.

В этот период в дневное время суток при температуре воздуха выше 25 градусов тепла на автомагистралях с асфальтобетонным покрытием вводится ограничение движения транспортных средств с нагрузкой на одиночную ось более 6 тонн.

Движение такого транспорта, чтобы не допустить повреждения дорог, будет разрешено с 22.00 до 10.00. Временные ограничения не коснутся перевозок пассажиров, скоропортящихся грузов, а также перевозок, связанных с предотвращением или ликвидацией чрезвычайных ситуаций.

На автотрассах установят временные дорожные знаки, а для машин, попадающих под ограничения, определят временные стоянки и площадки. За передвижением "тяжеловесов" будет организован постоянный контроль.

Также с 1 июня в Беларуси ужесточаются требования к прочности ремней безопасности в автомобилях, в том числе и устанавливаемых в них детских удерживающих устройств. Меры направлены на снижение травматизма в ДТП.

Теперь в республике будут реализовываться ремни безопасности и удерживающие устройства с повышенной прочностью. Кроме того, с 1 ноября этого года будет введен стандарт на светоотражающие изделия, которые надевают или прикрепляют к одежде. Они позволяют водителю издалека увидеть пешехода. Такие изделия должны сохранять свои свойства после стирки и чистки, а размером быть не менее 25 кв.см.