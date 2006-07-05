Для безопасного отдыха на воде выбирайте специально установленные места

В течение прошлой недели на водоемах Беларуси при различных обстоятельствах погиб 61 человек, из них - четыре несовершеннолетних.Основными причинами гибели людей на воде остаются купание в неустановленных местах, а также в состоянии алкогольного опьянения. Более половины утонувших были нетрезвыми>.

Для безопасного отдыха на воде необходимо выбирать водоемы, где есть станции ОСВОД. Не стоит заходить в воду в разгоряченном состоянии, а также устраивать <соревнования> по нырянию, заплывы на дальние дистанции и т. п. Особо предостерегают специалисты службы спасания на водах от ныряния в незнакомых местах.