Для 300 палестинских семей Беларусь уже стала второй родиной

Ближний восток ближе, чем кажется. В Беларуси сейчас проживают около 300 палестинских семей. В основном это студенты и аспиранты. А еще бизнесмены, в нашей стране работает три предприятия с палестинским капиталом. Налажены и тесные культурные связи.

Беларусь уже стала второй родиной для 300 палестинских семей. На протяжении нескольких десятилетий они здесь работают, и здесь же отдыхают. Для иностранцев у нас создан благоприятный климат по ведению строительного бизнеса, а также – все условия для получения высшего образования. К слову, сейчас в белорусских вузах учатся около 50 палестинцев, из них каждый пятый – аспирант.



Зухер – врач-педиатр. В Секторе газа проработал десять лет. Теперь приехал в Беларусь повышать квалификацию. Учится в аспирантуре и параллельно работает в детской больнице в Боровлянах. Профессия медика у него на родине – номер один. Там в год рождается более 70 тысяч детей. Но, несмотря на это в Секторе газа нет собственного медуниверситета. Поэтому палестинцы уже много лет получают дипломы врачей по всему миру. Однако белорусских специалистов считают одними из лучших. Ведь палестинский выпускник нашего ВУЗа стал личным врачом своего президента – Махмуда Аббаса.

Его сосед по общежитию, Абдиль, в Беларуси нашел жену и сейчас у них трое детей. Через месяц получит диплом врача, а в следующем году – квартиру. Сейчас в поиске работы. На родину возвращаться не спешит. Здесь, говорит, есть все для профессионального роста и спокойной жизни.

Абдиль Шейх Али, врач-невролог:

– Здесь у вас чисто, много зелени, добрые и общительные люди. Моя жена отсюда. У вас есть закон. Я считаю, что Беларусь – великая страна.

В Беларуси сейчас три предприятия с палестинским капиталом. Инвестиции Ближнего востока работают на строительство, фармацевтику и на сельское хозяйство. Неразрывными в последнее время стали и культурные связи. Палестинской общине в Беларуси – всего восемь лет. Но здесь уже появились национальная школа танца и курсы арабского языка. Вскоре создадут и свою музыкальную группу. А пока на международном фестивале национальных культур завоевывают призовые места.

Екатерина Расолько, Николай Сенчило, телекомпания СТВ.