Дисконтные карты на покупку продуктов получат ветераны Витебской области

Новости Беларуси, Витебская область. Карты получат две тысячи жителей райцентров региона. Скидка 3% будет действовать в трех десятках торговых объектов.

Впрочем, предпраздничный ценопад затронет всех покупателей. На отдельные виды продуктов стоимость снизилась на 5-10%. С такой же скидкой в сельских райпо можно приобрести продуктовые наборы, которые кооператоры формируют для малообеспеченных граждан — инвалидов, пенсионеров, многодетных семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Тухфатуллина, начальник управления торговли Витебского облпотребсоюза:

В рамках этой акции мы формируем социальные пакеты — наборы продуктов из 7-8 наименований, скидки на которые достигают 10%. Кроме того, для ветеранов и участников войны нами заказаны дисконтные карты.