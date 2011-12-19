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Дисконтные карты на покупку продуктов получат ветераны Витебской области

19 декабря 2011 14:12
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Новости Беларуси, Витебская область. Карты получат две тысячи жителей райцентров региона. Скидка 3% будет действовать в трех десятках торговых объектов.

Впрочем, предпраздничный ценопад затронет всех покупателей. На отдельные виды продуктов стоимость снизилась на 5-10%. С такой же скидкой в сельских райпо можно приобрести продуктовые наборы, которые кооператоры формируют для малообеспеченных граждан — инвалидов, пенсионеров, многодетных семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Тухфатуллина, начальник управления торговли Витебского облпотребсоюза:
В рамках этой акции мы формируем социальные пакеты — наборы продуктов из 7-8 наименований, скидки на которые достигают 10%. Кроме того, для ветеранов и участников войны нами заказаны дисконтные карты.

# общество

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