Дисциплина строгая: подъём, зарядка – по расписанию. Под Жодино развернулся военно-патриотический сбор для школьников
Новости Беларуси. Марш-бросок, обкатка танком и квесты. На базе учебного центра Военной академии под Жодино развернулся военно-патриотический сбор «Армейское братство». Здесь изучают азы тактической, строевой и огневой подготовки.
Окунулась в армейскую жизнь в программе Новости «24 часа» на СТВ и наш корреспондент Арина Верховская.
Бронежилет, автомат и боевой настрой. Сегодня такой наряд Милана надела впервые. В этом году она окончила школу. В будущем девушка хочет связать свою жизни с военным делом и поступить в Институт пограничной службы. Но перед этим решила проверить свои силы и вступила в ряды «Армейского братства».
Милана Ковалева, участница военно-патриотического сбора «Армейское братство»:
У меня мама – милиционер, дедушка – военнослужащий. В будущем я хочу связать свою жизнь с военной службой, буду поступать в Институт пограничной службы.
Арина Верховская, корреспондент:
Сбор школьников проходит уже седьмой год. Здесь почти как в армии: есть устав и распорядок. Дисциплина строгая. Ребята ходят в форме. Подъeм, зарядка – по расписанию. На занятиях по военной подготовке школьников учат ориентированию на местности, передвижению на поле боя и оказанию первой медицинской помощи. Сейчас у ребят будет обкатка танком.
События здесь максимально приближены к реальным. Ребятам необходимо обезвредить танк противника. После стрельбы по наступающей пехоте курсанты готовят противотанковую гранату.
Александр Горбылев, участник военно-патриотического сбора «Армейское братство»:
Задача была обезвредить вражеский танк, я ее выполнил. Сделал пару выстрелов, бросил гранату. Мне очень понравилось, это драйв.
Милана Ковалева:
Очень страшно, волнительно. Посадили нас в окоп. Объяснили, что делать, как обезвредить танк. Все началось. Очень страшно, но потом адреналин настолько зашкаливает, что перестаешь бояться.
Смена здесь – три дня. Упор в программе курса сделан на практику. Однако перед тем как приступить к занятиям ребята проходят психологическую и спортивную подготовку. Накануне участники сбора посетили Военную академию, познакомились с техникой, оружием и узнали об условиях поступления. Также в первый день курсанты испытали себя на полосе препятствий и попрактиковались на тренажерах вождения танка и БМП.
Эдуард Подгорный, начальник учебного полигона учебного центра Военной Академии Беларуси:
В нашем учебном центре непосредственно юноши и девушки приобретают основные военные навыки, общее военное дело осваивают. Например, обкатка танками, далее у них будет ориентирование на местности, оказание первой медицинской помощи, организация минирования, разминирования местности, порядок прохождения зараженной местности. Юноши и девушки приобретут новые навыки, наберутся различных впечатлений и станут больше любить нашу славную Родину, Республику Беларусь.
Военно-патриотический сбор – совместная инициатива международного общественного объединения «Братский союз» и Военной академии Беларуси. Основной упор на патриотическое воспитание и профориентацию молодежи.
Кристина Денисенко, представитель международного общественного объединения «Братский союз»:
Наш проект отличается тем, что мы прививаем патриотизм с помощью практических занятий. Это приближение к армейской жизни, чтобы у ребят не было страха. На самом деле быть первым в этом проекте, особенно в нашей стране, это действительно круто. И классно, когда ребята возвращаются, хотят еще приехать сюда. За счет практических занятий любовь к Родине быстрее протекает среди молодежи.
Завтра у ребят заключительный день. В программе марш-броски, во время которых молодые бойцы смогут применить полученные знания.