Дисциплина строгая: подъём, зарядка – по расписанию. Под Жодино развернулся военно-патриотический сбор для школьников

Новости Беларуси. Марш-бросок, обкатка танком и квесты. На базе учебного центра Военной академии под Жодино развернулся военно-патриотический сбор «Армейское братство». Здесь изучают азы тактической, строевой и огневой подготовки. Окунулась в армейскую жизнь в программе Новости «24 часа» на СТВ и наш корреспондент Арина Верховская.

Бронежилет, автомат и боевой настрой. Сегодня такой наряд Милана надела впервые. В этом году она окончила школу. В будущем девушка хочет связать свою жизни с военным делом и поступить в Институт пограничной службы. Но перед этим решила проверить свои силы и вступила в ряды «Армейского братства».

Милана Ковалева, участница военно-патриотического сбора «Армейское братство»:

У меня мама – милиционер, дедушка – военнослужащий. В будущем я хочу связать свою жизнь с военной службой, буду поступать в Институт пограничной службы.

Арина Верховская, корреспондент:

Сбор школьников проходит уже седьмой год. Здесь почти как в армии: есть устав и распорядок. Дисциплина строгая. Ребята ходят в форме. Подъeм, зарядка – по расписанию. На занятиях по военной подготовке школьников учат ориентированию на местности, передвижению на поле боя и оказанию первой медицинской помощи. Сейчас у ребят будет обкатка танком.

События здесь максимально приближены к реальным. Ребятам необходимо обезвредить танк противника. После стрельбы по наступающей пехоте курсанты готовят противотанковую гранату.

Александр Горбылев, участник военно-патриотического сбора «Армейское братство»:

Задача была обезвредить вражеский танк, я ее выполнил. Сделал пару выстрелов, бросил гранату. Мне очень понравилось, это драйв.

Милана Ковалева:

Очень страшно, волнительно. Посадили нас в окоп. Объяснили, что делать, как обезвредить танк. Все началось. Очень страшно, но потом адреналин настолько зашкаливает, что перестаешь бояться.

Смена здесь – три дня. Упор в программе курса сделан на практику. Однако перед тем как приступить к занятиям ребята проходят психологическую и спортивную подготовку. Накануне участники сбора посетили Военную академию, познакомились с техникой, оружием и узнали об условиях поступления. Также в первый день курсанты испытали себя на полосе препятствий и попрактиковались на тренажерах вождения танка и БМП.

Эдуард Подгорный, начальник учебного полигона учебного центра Военной Академии Беларуси:

В нашем учебном центре непосредственно юноши и девушки приобретают основные военные навыки, общее военное дело осваивают. Например, обкатка танками, далее у них будет ориентирование на местности, оказание первой медицинской помощи, организация минирования, разминирования местности, порядок прохождения зараженной местности. Юноши и девушки приобретут новые навыки, наберутся различных впечатлений и станут больше любить нашу славную Родину, Республику Беларусь. Военно-патриотический сбор – совместная инициатива международного общественного объединения «Братский союз» и Военной академии Беларуси. Основной упор на патриотическое воспитание и профориентацию молодежи.