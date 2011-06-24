Дисбат в Беларуси заменят арестом на срок до полугода

Белорусские парламентарии поддержали предложение об упразднении дисциплинарного батальона.

Соответствующий законопроект принят сегодня в первом чтении на очередном заседании весенней сессии Палаты представителей Национального собрания. Документ предлагает заменить дисбат арестом на срок до полугода, а в некоторых случаях назначать штраф или исправительные работы.

К слову, за последние годы уровень преступности в армейской среде значительно снизился. Если в 1995-м наказание в дисбате отбывали свыше 350-ти человек, то в настоящее время их 28, сообщает корреспондент Столичного телевидения.