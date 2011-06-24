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Дисбат в Беларуси заменят арестом на срок до полугода

24 июня 2011 11:55
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Белорусские парламентарии поддержали предложение об упразднении дисциплинарного батальона.

Соответствующий законопроект  принят сегодня в первом чтении на очередном заседании весенней сессии Палаты представителей Национального собрания. Документ предлагает заменить дисбат арестом на срок до полугода, а в некоторых случаях назначать штраф или исправительные работы.

К слову, за последние годы уровень преступности в армейской среде значительно снизился. Если в 1995-м наказание в дисбате отбывали свыше 350-ти человек, то в настоящее время их 28, сообщает корреспондент Столичного телевидения.

# общество # Белоруссия

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