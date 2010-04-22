Директора интерната обвинили в использовании рабского труда душевнобольных

Следственное управление СКП РФ по Республике Карелия завершило следствие по делу бывшего директора психоневрологического интерната, обвиняемого в мошенничестве, подлоге и использовании рабского труда, сообщается на сайте республиканского СУ СКП.

Как стало известно следствию, с мая по декабрь 2008 года директор государственного стационарного учреждения социального обслуживания «Медвежьегорский психоневрологический интернат» Алексей Сеппянен неоднократно привлекал пациентов с психоневрологическими заболеваниями к принудительным работам на садовом участке своей знакомой.

Кроме того, по версии следствия, Сеппянен, пользуясь своим служебным положением, совершал хищения принадлежащих интернату денег.

После получения правоохранительными органами информации о преступлениях директор был отстранен от работы. Для профилактики оказания давления на сотрудников и пациентов Сеппянен был арестован и помещен в СИЗО.

После сбора достаточного количества доказательств было утверждено обвинительное заключение по части 1 статьи 286 УК РФ («превышение должностных полномочий»), части 3 статьи 159 УК РФ («мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения»), части 2 статьи 292 УК РФ («служебный подлог») и пунктам «а» и «в» части 2 статьи 127.2 УК РФ («использование рабского труда человека, совершенное в отношении двух или более лиц»).

Уголовное дело в отношении Сеппянена направлено в суд.