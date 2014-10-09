Директор ЖЭСа попросил прощения за испорченную клумбу с цветами

Не люблю я большие города — кругом театры, памятники архитектуры, клумбы с цветами. Культурному человеку, что называется, плюнуть некуда. Кто плюнул в душу героям этого сюжета, расскажет Вероника Исаева, корреспондент СТВ.

Минчанка Елена Евтух уверена, что там, где вырождаются цветы, не может жить человек. С Еленой абсолютно согласны ее многочисленные соседи, которые вместе с женщиной на протяжении последних двух лет боролись с сорняками у своего дома.

Елена Евтух:

Когда мы сюда заселились, здесь были только кусты, лопухи у нас здесь вырастают в наш рост. Мы решили своими силами. Подключилась здесь учительница, она на пенсии, 2 года восстанавливала. Здесь, действительно, у нас красиво и интересно.

Было. Однажды все изменилось. Практически по Эриху Ремарку, который говорил: Цветы надо любить, это верно, но не следует с ними церемониться. 9 сентября ранним утром, выходя на работу, Елена обнаружила, что её клумбы превратились в руины. Чья-то варварская рука безжалостно уничтожила радующие душу и глаз великолепие. Скоро выяснилось, что рука, точнее, руки принадлежали местным коммунальщикам из ЖЭС № 79, которые производили ремонтно-строительные работы на участке.

Елена Евтух:

Сегодня, когда я это увидела, я сделала несколько кадров, обратилась, сказала, что нельзя так делать, одно строить, другое ломать. Почему нельзя повесить объявление, что будут вестись демонтажные работы, потому то это не авральные работы, это плановые, я так понимаю. Тут порядка 30 видов растений было.

Елена вместе со своей соседкой Светланой вложили не только душу в свой труд, но и не малую сумму денег. Теперь женщина недоумевает, как можно было не предупредить жильцов о запланированных работах в их дворе, ведь буквально вчера на перекопанном месте Елена посадила вновь купленные клубни тюльпанов. Уже ближайшей весной они могли бы расцвести красивыми цветами. Но, увы.

Елена Евтух:

Наверное, если они смогли это все разрушить, наверное, они должны это все восстановить потому что так будет всю жизнь — одни будут делать, другие ломать. И мы будем бесконечно работать, и у нас никогда не будет, ни порядка, ни красоты.

Не долго думая, Елена позвонила в некогда родной ЖЭС. Руководства на месте не оказалось, а диспетчер на претензии по поводу раскопок во дворе ничего внятного объяснить не смогла. И тогда женщина позвонила на горячую линию СТВ. К счастью, съемочной группе повезло намного больше.

Дмитрий Колесникович, директор ЖЭС №79:

По поводу раскопок на Короткевича,10. Раскапывали там в связи с тем, что происходит разрушение подпорной стенки фундамента входа в подвал. И практически ситуация, можно сказать, аварийная.

В этот раз, действительно, приведённые директором ЖЭС доводы весьма основательны. Если бы не вовремя среагировавшие на проблему работники коммунальной службы могли бы пострадать люди. Причем серьезно. В таком случае вряд ли бы кто-то думал о цветах.

Дмитрий Колесникович, директор ЖЭС №79:

Прошу прощения за то, что попортили клумбы, после выполненных раскопок попробуем привести всё в надлежащее состояние.

И на том спасибо. В целом, для тех, кто еще не разбил клумбу у своего подъезда, но мечтает об этом, заметим, что дело это рискованное. Законом не прописанное, потому никак не защищено. Поэтому, простите за каламбур, но не удивляйтесь, если однажды цветочная клумба превратиться в колумбарий. Нет никаких гарантий, что однажды там, где благоухали цветы, кто-то не захоронит любимую собачку или кошку или пьяный прохожий решит облегчить свою судьбу, или влюбленный оборвет цветы, в общем, красота требует не только жертв, но и риска.

А вообще, цветы для женщин - то же самое, что и носки для мужчины – их сперва надо обязательно понюхать. Похоже, что в этом году цветы у подъезда Елена Евтух уже не понюхает. В отличие от директора ЖЭС №79.