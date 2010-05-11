Директор сельского клуба в Вороновском районе продала казенный раритетный рояль

Женщина решила раньше времени списать, а затем продать рояль.

Она вступила в сговор со своим знакомым, индивидуальным предпринимателем по ремонту музыкальных инструментов, который изготовил справку о неисправности рояля и невозможности его починки. Однако директору клуба не хватило терпения дождаться даже фиктивной справки: рояль разобрали и вынесли из учреждения культуры. Щедрый покупатель раскошелился на сумму $8 тыс.

Балансовая стоимость казенного музыкального инструмента составляла Br10 млн, однако немецкий рояль ручной сборки «Блютнер» 1965 года выпуска на данный момент представляет историко-культурную ценность. По предварительной информации, покупатель разместил объявление в Интернете с предложением о дальнейшей реализации музыкального инструмента, выставив сумму около $150 тыс.

В отношении директора учреждения культуры возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 210 «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями», сообщает БЕЛТА.