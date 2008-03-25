Прямой эфир

Директор нескольких строительных фирм подозревается в мошенничестве

25 марта 2008 17:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
На протяжении четырех лет бизнесмен заключал договора с жителями Минска на долевое строительство квартир. При этом у него не было разрешительных документов.

К возведению жилья подозреваемый так и не приступал. Следствием установлено, что он незаконно завладел суммой более двухсот миллионов рублей. Пострадали как минимум двое минчан. Однако правоохранители предполагают, что жертв мошенника больше, и ущерб может превысить миллиард рублей.          

<В настоящее время возбуждено уголовное дело. Подозреваемый под арестом. Проводятся следственные мероприятия. По этой статье ему грозит наказание от 3 до 10 лет с конфискацией имущества>, - сообщил оперуполномоченный по особо важным делам главного управления по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями МВД Республики Беларусь Вероника Посметьева.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
25 марта 2008 14:58

Забота о будущем Отечества и поддержка политического курса страны

25 марта 2008 12:14

Правосудие должно быть максимально доступным, открытым и работать для народа

25 марта 2008 12:09

Непогода хозяйничает не только в Беларуси