Директор нескольких строительных фирм подозревается в мошенничестве

На протяжении четырех лет бизнесмен заключал договора с жителями Минска на долевое строительство квартир. При этом у него не было разрешительных документов.

К возведению жилья подозреваемый так и не приступал. Следствием установлено, что он незаконно завладел суммой более двухсот миллионов рублей. Пострадали как минимум двое минчан. Однако правоохранители предполагают, что жертв мошенника больше, и ущерб может превысить миллиард рублей.

<В настоящее время возбуждено уголовное дело. Подозреваемый под арестом. Проводятся следственные мероприятия. По этой статье ему грозит наказание от 3 до 10 лет с конфискацией имущества>, - сообщил оперуполномоченный по особо важным делам главного управления по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями МВД Республики Беларусь Вероника Посметьева.