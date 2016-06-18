Директор «Минсккоммунтеплосети» Владимир Александров – обо всем, что связано с отключением горячей воды

Новости Беларуси. Сегодня поговорим о том, как Минск готовится к отопительному сезону, и да, конечно, об отключении горячей воды – в эти дни вопрос, затрагивающий нас всех. Почему мы лишены этих удобств на 10-14 дней а, не скажем на один-два? И вообще, что происходит в это время? Что стоит за этим понятием – испытание теплосетей? И что делается для того, чтобы зимой в наших домах было тепло всегда?

Для того, чтобы узнать ответы на все вопросы, ведущий программы «Большой город» на СТВ встретился с директором унитарного предприятия «Минсккоммунтеплосети» Владимиром Александровым.