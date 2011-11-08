Директор ГУ «Столичный транспорт и связь»: Минских контролеров стал обучать психолог - количество жалоб на контролеров снизилось

Гость программы «Большой город» - директор ГУ «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов.

Валерий Шкуратов, директор ГУ «Столичный транспорт и связь»:

В 2010 году мы провели встречи с психологами. И в этом году в филиале службы агентства «Минсктранс» работает психолог. Он постоянно проводит занятия с работниками. Кроме того, он выезжает с руководством этого предприятия на линию и наблюдает, как работают контролеры. На основании сделанных выводов дает рекомендации, как себя вести.

По оценке руководства предприятия и самих контролеров, работа психолога им значительно помогла. Об этом говорит значительное снижение количества жалоб на работу контролеров.

Также мы проводим работу по повышению статуса этой службы. Сегодня контролер не имеет право потребовать у безбилетного пассажира документ для составления протокола.

Нужно повышать уровень штрафных санкций. Штраф - 7 тысяч рублей и стоимость проездного билета в 50-60 тысяч несоизмеримы. Мы инициируем увеличение штрафа за безбилетный проезд в транспорте в размере одной базовой величины.

Будет ли увеличено количество контролеров на линии?

Валерий Шкуратов:

Думаю, что этого мы не сможем сделать, потому что работа контролера – это очень сложная работа. Она психологически имеет серьезную нагрузку на человека. И набрать штат контролеров, которые культурно будут работать с людьми, сложно.