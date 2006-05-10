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Директива №1: к исполнению!

10 мая 2006 13:46
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Государственные инспекторы труда ужесточили спрос с нанимателей и должностных лиц за нарушения трудового законодательства, невыполнение требований Директивы президента Беларуси № 1.С начала года к административной ответственности привлечены почти 4 тысяч должностных лиц. К двум с половиной тысячам применены штрафные санкции. Освобождены от работы 140 должностных лиц, большинство из них - за однократное грубое нарушение правил охраны труда, повлекшее увечье или смерть других работников. 7 человек привлечены к уголовной ответственности.
# общество

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