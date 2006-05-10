Директива №1: к исполнению!

Государственные инспекторы труда ужесточили спрос с нанимателей и должностных лиц за нарушения трудового законодательства, невыполнение требований Директивы президента Беларуси № 1.С начала года к административной ответственности привлечены почти 4 тысяч должностных лиц. К двум с половиной тысячам применены штрафные санкции. Освобождены от работы 140 должностных лиц, большинство из них - за однократное грубое нарушение правил охраны труда, повлекшее увечье или смерть других работников. 7 человек привлечены к уголовной ответственности.