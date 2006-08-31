Директив №1: к исполнению!

Госинспекторы труда строже стали спрашивать с нанимателей и должностных лиц за невыполнение мер по укреплению общественной безопасности и дисциплины, а также за нарушения законодательства о труде и его охране.

Как сообщили в Министерстве труда и соцзащиты, за семь месяцев этого года за подобные нарушения к административной ответственности привлечены более 6 тысяч должностных лиц, с них взыскано почти 286,5 млн. рублей. Наниматели оштрафованы более чем на 1 млрд. рублей. Почти 6 тысяч человек в соответствии с Трудовым кодексом отстранены от работы. От занимаемой должности освобождены 280 ответственных лиц, 18 человек - привлечены к уголовной ответственности.

Между тем, 63 незаконно уволенных работника по требованию госинспекторов труда восстановлены на своих местах. В их отношении наниматели допустили явные нарушения законодательства. За вынужденные прогулы и другие нарушенные права работников в их пользу взыскано более 840 млн. рублей. Как сообщили в Министерстве труда и соцзащиты, теперь с нанимателей будут строже взыскивать за ущемление трудовых прав граждан.