«Динамо-Минск» – «Салават Юлаев»: рекорд результативности сезона и одна из худших игр минчан

Начнем по-порядку. В день матча нас огорошили новостью: против «Салавата» не сыграют Андрей Михалев и Джефф Платт. С учетом потерянного ранее Андрея Стася – это целое звено, компенсировать отсутствие которого могла лишь молодежь из резерва.



Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Понятно, что не хватило. Андрей Стась в последнее время был лучшим игроком среди белорусов. Саша Кулаков не забивает уже давно. Не хочу теперь оценку даватьь.

Платт, Стась, Михалев… У нас не та команда, в которой могут прийти три новых мужика и сразу сыграть отлично.



Тем не менее, первый период «Динамо» можно занести в актив. Уже на 14-й секунде забил Либор Пивко, и хотя затем вновь сформированное звено Дрозда пропустило в первой же своей смене, стартовый период был сведен вничью – 1:1. Ожидания были оптимистичные. Мы даже припомнили выездную победу в Уфе.



Венер Сафин, главный тренер ХК «Салават Юлаев»:

Я так думаю, что ребята тот домашний матч и не вспоминали даже. Он был практически в начале сезона, поэтому смысла нет его вспоминать. Просто у нас тоже получилась не самая удачная выездная серия.



Что произошло во второй трети – загадка. Поплыл Кевин Лаланд, вышел Андрей Мезин и тоже не выручил, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Полевые хоккеисты голкиперов не поддержали. В результате – пять пропущенных шайб подряд.



Ярослав Обшут, ХК «Динамо-Минск»:

Там было много удалений у нас – это сломало. Нам забили голы в большинстве. Не знаю, что происходило в наших головах. В третьем периоде мы старались.



В какой-то момент показалось, что потерял контроль за ситуацией тренерский штаб. Не был взят тайм-аут при счете 1:3, и почти тут же в ворота «Динамо» влетела четвертая шайба.



Збынек Иргл, ХК «Динамо-Минск»:

Знаете, можно всякое сейчас думать. Если бы случилось, может быть, да, а, может быть, и нет. Соперник сегодня со всех бросков забивал.



Третий период команды доигрывали, повеселив публику открытым хоккеем, – 8:4. Интересно, что при таком счете Константин Кольцов ничем не отличился. Может, поэтому и отказал нам в интервью. Но были в тот день люди и более разочарованные, чем Костя.



Збынек Иргл, ХК «Динамо-Минск»:

Надо работать очень много, потому что если посмотреть на игры после Нового года, то так просто невозможно играть.



Марек Сикора, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Может быть, чуть-чуть уставшие после Нового года. Эта поездка, думаю, очень плохо сказалась. Последствия после нее вижу на игроках.



Теперь «Динамо» отдыхает. Пауза кстати – в матче с ЦСКА мы хотим увидеть команду совсем другой.



Ярослав Обшут, ХК «Динамо-Минск»:

Сейчас у нас выход один – надо следить за своим телом и готовиться к ЦСКА.