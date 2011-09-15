Дикий медведь залез в припаркованную «Тойоту Риос» и уехал на ней

Курьезный случай произошел в американском штате Калифорния.

Семейная пара отдыхала в арендованном доме на берегу озера Тахо. Ночью глава семейства проснулся и увидел, что кто-то копошится у его припаркованного автомобиля. Мужчина сразу же вызвал службу «911», а когда вновь посмотрел в окно, его автомобиля уже не было на месте.

Позже выяснилось, что в машину залез взрослый дикий медведь. Долгое время он не мог покинуть салон автомобиля. Животное изодрало весь салон автомобиля. Затем медведь случайно повернул рычаг ручного тормоза, и автомобиль покатился до ближайшего каменного столба у лужайки соседнего дома. После аварии медведь смог выбраться из автомобиля и скрылся в лесной чаще, сообщает ctv.by.