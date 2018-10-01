Прямой эфир

Дикие утки поселились в огромной луже в Ивацевичах: фотофакт

01 октября 2018 07:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новые необычные жильцы поселились в одном из спальных районов Ивацевичей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большую лужу в оживленной части города облюбовали дикие утки.

Дикие утки поселились в огромной луже в Ивацевичах: фотофакт-1

Удивительно, но их нисколько не смущают многоэтажки, автомобили и пешеходы вокруг. Квартируют птицы среди людей уже несколько недель. Сначала гости были насторожены, но постепенно освоились и сейчас ведут себя вполне по-хозяйски. Местные жители шутят, что утки не ошиблись, ведь район в народе называют болотом.

Надолго ли задержаться пернатые соседи в городе – неизвестно. Но с наступлением морозов им точно придется подыскать более уютное и привычное место для зимовки. 

# Птицы Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
1 октября начнут включать отопление в минских квартирах
01 октября 2018 06:35

1 октября начнут включать отопление в минских квартирах

Около 40 белорусских военнослужащих примут участие в учении государств-членов ОДКБ «Поиск-2018» в Казахстане
01 октября 2018 06:25

Около 40 белорусских военнослужащих примут участие в учении государств-членов ОДКБ «Поиск-2018» в Казахстане

Каждый, кто поднимался на сцену, знает настоящую цену хлеба: как отмечали «Дожинки» в Мяделе?
30 сентября 2018 17:47

Каждый, кто поднимался на сцену, знает настоящую цену хлеба: как отмечали «Дожинки» в Мяделе?