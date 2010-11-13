Дикие кабаны терроризируют Беларусь

В Беларуси с 13 ноября меняются правила охоты. Причина — увеличение численности некоторых видов дичи. К примеру, количество кабанов в лесах возросло почти вдвое. Теперь охотиться на них можно практически круглый год.

Пока в городе климат неумолимо меняет плюс на минус, в белорусском лесу все наоборот. Причина – не природная аномалия, а изменение правил охоты. Раньше искать дичь приходилось не только в зарослях, но и в календаре (отстреливать животных разрешалось в течение нескольких месяцев). Теперь же некоторых представителей отечественной фауны держать на мушке можно фактически круглый год. Поголовье многих из них возросло почти вдвое. К примеру, у диких кабанов, согласно последней переписи лесного населения, проблем с рождаемостью не возникает.

Дмитрий Грицкевич, инженер-охотовед:

За последние буквально несколько лет, начиная с 2006 года, численность кабана была по учетам около 60 штук, , а уже в прошлом году у нас было уже 90 кабанов 12:38

Чтобы выследить кабана Александру Карповичу, охотнику с 20-летним стажем, еще совсем недавно приходилось ходить за хряком буквально по пятам. Однако сейчас диких свиней в лесах столько, что многие сами наступают на пятки охотнику.

Александр Радионов, охотник:

Раньше, конечно, я помню, были очень холодные снежные зимы, это сдерживало рост кабана. Приходилось его искать очень долго и упорно. Сейчас никаких проблем.

Такое перенаселение наносит ущерб не только соседям по лесной жилплощади, но и тем, кто находится на этаж выше. Жители окрестных деревень от такого свинства уже устали. Животные после ночных вылазок оставляют лишь вытоптанные участки — больше всего хряков привлекает пшеница и кукуруза. Унять свинский аппетит не способны даже заборы.

Александр Радионов, охотник:

У меня даже нет слов сказать, что они делают — это уже не назвать кукурузным полем. Они не столько съедают, сколько наносят ущерб.

Если одним парнокопытные соседи отравляют жизнь, то другим такая дружба идет на руку. Желающих поохотиться в белорусских лесах с каждым годом становится все больше. Причем многие готовы платить за это немалые деньги.

Сергей Шестаков, начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства:

При изменении правил охотничьего хозяйства мы взяли передовой опыт других государств — это плодотворно повлияет как на развитие охотничьего хозяйства в целом по республике, так и в привлечении инвестиций из других государств.

Новые правила меняют не только цель, но и средство. Если раньше арсенал охотника ограничивала обычная винтовка, то теперь место в лесу найдут даже любители экзотики. С введением изменений в моде вновь уже порядком позабытые лук, стрелы и уж совсем чуждый арбалет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».