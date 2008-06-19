Дикие кабаны терроризируют аграриев Могилевщины

Набеги этих животных на сельхозугодья приносят миллионные убытки. Особо страдают кукурузные поля Шкловского района. Только в одном хозяйстве кабаньи выводки уничтожили около 160 гектаров посевов. Кукурузные поля хозяйства "Александрийское" более чем на 2 тысячи га простираются. А за урожай у аграриев – тревога. Поговорка что посеешь, то и пожнешь в этом году явно не для этих мест. Семенами кукурузы повадились лакомиться дикие кабаны.



По технологии на подобном поле на каждом погонном метре должно быть до 10 всходов. Здесь же, в некоторых местах, с точностью до наоборот. 10 метров – 1 всход. Всему виной кабаны. За ночь один кабаний выводок, а это 17-20 голов, может уничтожить семена на площади примерно в гектар. За месяц их набралось более 160-ти. Теперь эти площади придется пересевать. С учетом закупки удобрений, семян и использования рабочей силы – убытки миллионные. Распахать же поле вблизи деревень, чтобы кабан боялся подойти – нереально. Местные жители – против.



Выход из ситуации аграрии видят в отстреле животных и даже просят об этом охотоведческое хозяйство. Однако охотников поохотиться на кабана немного. Слишком дорогое удовольствие. Охота на кабана в сутки стоит 7 тысяч. Но если охотник подстрелит животное, будет платить в зависимости от размера и возраста животного – это от 70 до 300 тысяч.



Сейчас в районе даже создана специальная комиссия. Она подсчитывает убытки от кабаньих набегов. Собранные материалы передадут в прокуратуру или хозяйственный суд. Возможно, там ситуацию и сочтут чрезвычайной и все-таки примут решение о временном безлицензионном отстреле кабанов. Пугала уже не помогают.