Дикие кабаны держат в страхе жителей поселка в Витебской области

От набегов животных страдают не только огороды сельчан, но и посевы зерновых.

Все местные огороды — за проволочными заборами. Но ограждения не спасают. После последнего набега кабанов Алексей Александрович не досчитался двух соток посеянной картошки. А его супруга видела диких животных прямо из окна. Кабаны не боятся подходить к самому дому.

Алексей Кузнечик, житель деревни Берешово Сенненского района:

Кабаны всё перерыли, целыми стадами ходят. Огороды перерыты по всей деревне.

Галина Кузнечик, жительница деревни Берешово Сенненского района:

Зимой тоже ходят, копают. Не знаем, что будет дальше. По-моему, они становятся полными хозяевами в деревне.

Местные жители боятся не только потери урожая, но и встречи с непрошенными лесными гостями. С наступлением темноты выходить на улицу страшно. Ведь вес кабана достигает двухсот килограммов, а длина клыков — 15 сантиметров. А единственная охрана у сельчан — собаки.

Хозяйничают кабаны и на совхозных полях. Но управу на них даже охотники найти не могут. Животных развелось столько, что местным охотхозяйствам в этом году разрешено отстреливать в два раза больше особей, чем в прошлом.

Дмитрий Дикович, главный охотовед Витебского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

Ежегодно численность кабанов увеличивается на тысячу особей. Рост численности позволяет увеличивать и планы изъятия.

Правда, сезон охоты на кабанов открывается в Беларуси только с середины мая. А пока местные жители готовятся защищать свою территорию от вепрей самостоятельно: укрепляют заборы и ставят пугала.

Яна Шипко, Сергей Ковалкин. Телекомпания СТВ, Витебская область.