Диалоги: молодые композиторы и исполнители

Фестиваль академической музыки под таким названием пройдет 19 октября в Минске.

В нём участвуют солисты и музыкальные коллективы из Беларуси, России, Украины, Азербайджана, Польши, Германии и Словакии. В концертной программе - 5 вечеров современной академической музыки. Во время фестиваля запланированы творческие встречи с музыкантами и композиторами Украины, Азербайджана и Польши.

Концертные площадки предоставили Белорусская государственная академия музыки, Белорусского союз композиторов и кафедральный костел имени Пресвятой Девы Марии.

Форум призван сближать творческую молодежь разных стран, расширять профессиональные контакты в современном музыкальном искусстве. Впервые фестиваль прошел в 2007 году и получил широкий общественный резонанс.