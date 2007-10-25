Диалог Христианства и Ислама

Международный религиозный форум открылся 25 октября в Минске.

В числе приглашенных - христианские деятели стран СНГ и дальнего зарубежья. В работе форума также принимают участие представители дипкорпуса, аккредитованного в Беларуси.

Диалог христиан и мусульман является незаменимым средством преодоления не только религиозной, но и политической и социальной конфронтации. Такое мнение высказал в приветственном слове Предстоятель Белорусской православной церкви Митрополит Филарет.

Проведение форума в Минске он назвал важным событием не только для религиозного мира. Атмосфера взаимопонимания и сотрудничества между различными конфессиями помогает налаживать и сохранять дружественные отношения между странами мира.

