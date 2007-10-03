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Диагностика на клеточном уровне

03 октября 2007 18:57
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Выявлять и лечить многие тяжёлые болезни, в том числе и рак, скоро станет легче. Революцию в этой области может произвести разработка Института тепло- и масса обмена Беларуси.

Микровзрыв повреждает лишь поражённую клетку, к  примеру, раком. По мнению учёных, это практически безвредно, учитывая какие нагрузки несёт организм в традиционном лечении рака. Здесь используются золотые наночастицы, не токсичные для человека. 

Эта принципиально новая технология, под названием Ланцет, не подразумевает применение лекарств. Разработка интересна ещё и тем, что выявляет единичные или даже остаточные раковые клетки.

Как это часто бывает - идеи и разработки уже есть, а о внедрении можно только мечтать.  Учёные утверждают - менее чем за год они могли бы завершить все работы. И уже через пару лет, после клинических испытаний, технология уже спасала бы жизни людей. Пять лет назад в этой  лаборатории побывал и  глава государства. Он дал поручение поддержать учёных. Но, вероятно, из-за межведомственных барьеров эффективное сотрудничество учёных и медиков до сих пор не состоялось.

Речь идёт о технологии, в которой Беларусь может обладать мировым приоритетом. Однако если не вложить деньги сегодня, завтра может быть уже поздно. Мировая наука - конкурентов не ждёт.

# общество

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