Диагностика на клеточном уровне

Выявлять и лечить многие тяжёлые болезни, в том числе и рак, скоро станет легче. Революцию в этой области может произвести разработка Института тепло- и масса обмена Беларуси.

Микровзрыв повреждает лишь поражённую клетку, к примеру, раком. По мнению учёных, это практически безвредно, учитывая какие нагрузки несёт организм в традиционном лечении рака. Здесь используются золотые наночастицы, не токсичные для человека.

Эта принципиально новая технология, под названием Ланцет, не подразумевает применение лекарств. Разработка интересна ещё и тем, что выявляет единичные или даже остаточные раковые клетки.

Как это часто бывает - идеи и разработки уже есть, а о внедрении можно только мечтать. Учёные утверждают - менее чем за год они могли бы завершить все работы. И уже через пару лет, после клинических испытаний, технология уже спасала бы жизни людей. Пять лет назад в этой лаборатории побывал и глава государства. Он дал поручение поддержать учёных. Но, вероятно, из-за межведомственных барьеров эффективное сотрудничество учёных и медиков до сих пор не состоялось.

Речь идёт о технологии, в которой Беларусь может обладать мировым приоритетом. Однако если не вложить деньги сегодня, завтра может быть уже поздно. Мировая наука - конкурентов не ждёт.

