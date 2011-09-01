Диадема победительницы «Мисс Минск 2011» усеяна редкими бриллиантами

Основной металл, из которого изготовлена диадема - это белое золото 585 пробы. Инкрустировано оно белым жемчугом, натуральными голубыми топазами и желтыми бриллиантами.

Руслан Сороковой, генеральный директор ОАО Гомельское производственное объединение «Кристалл» - производителя диадемы для «Мисс - Минск 2011»:

Это произведение искусства было разработано дизайнерами нашего предприятия. Цветовое решение диадемы для «Мисс – Минск» предусматривало само направление конкурса. Минск - столица нашей родины Беларуси, поэтому цветовые решения, которые здесь обыграны, - голубой, желтый и белый, это те цвета, которые присутствуют у нас на гербе Минска.

Самый примечательный момент диадемы - это, конечно, желтые бриллианты. Сам по себе природный алмаз, бриллиант имеет уникальную ценность, а желтые бриллианты, как и любые другие бриллианты фантазийных цветов, крайне редки. Например, из 10 000 бриллиантов, которые производятся в мире, только один имеет фантазийную окраску: желтую, коричневую, красную, голубую, зеленую. Изменение цветов происходит потому, что в углерод, из которого состоит алмаз, происходит включение каких-нибудь других химических элементов. В нашем случае это включение азота. Изменение цветов, это редкость. Даже для нашего предприятия, которое занимается огранкой большого количества природных алмазов, такие фантазийные цвета очень редки.

Объединение «Кристалл» несколько лет назад делало диадему для Мисс-Беларусь, поэтому победитель конкурса Мисс-Минск 2011 имеет возможность и достаточно большую вероятность примерить две диадемы гомельского производителя.

При создании диадемы производители старались сделать ее универсальной, чтобы на любую красивую голову, независимо от прически и цвета волос, она ложилась красиво, так как диадема достаточно изящна и весит всего лишь около 100 грамм.