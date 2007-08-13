Деятельность человека - основная причина глобального потепления

Заметное глобальное потепление произойдет между 2009 и 2014 годами, и существующие климатические рекорды будут побиты.К такому выводу пришли британские метеорологи, используя новейшую методику исследований. Если самым теплым до нынешнего времени был 1998 год со средней температурой в 14,5 градусов, то в 2009-2014 годах среднегодовая температура повысится в среднем на три десятых градуса. Одна основных причин глобального потепления - "деятельность человека": в атмосферу выбрасывается колоссальное количество углекислого газа, создающего так называемый "парниковый эффект". Не последнюю роль играет и широкое применение различных аэрозолей.