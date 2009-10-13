Девятилетняя девочка разработала дизайн олимпийской монеты

Флоренс Джексон из Бристоля выиграла конкурс на лучший дизайн монеты, посвященной Олимпиаде-2012 в Лондоне.

Конкурс проводился проводился в рамках детской телепрограммы BBC «Blue Peter», всего в нем приняло участие 17 тысяч работ. На своем эскизе Флоренс изобразила прыгуна в высоту.

«Это было удивительно», - рассказала она, - «смотреть, как мой рисунок превращается в монету. Не могу дождаться, пока увижу ее в своем кармане».

Эта монета – одна из тех 29 видов серебряных 50-пенсовых монет, которые планируется выпустить по случаю Олимпийских игр. Она является первой монетой Великобритании, когда-либо созданной ребенком.

На всех монетах будет изображен какой-либо вид олимпийского или паралимпийского спорта, пишет BBC.