Девять дней без патриарха

Сегодня во всех православных храмах мира прошли заупокойные богослужения.

Православные христиане почтили память почившего Патриарха московского и Всея Руси Алексия II. Главная служба прошла сегодня утром в Богоявленском кафедральном соборе в Москве, где погребен Предстоятель. Здесь у могилы Святейшего была совершена заупокойная литургия и панихида, которые отслужили члены Священного Синода, и московское духовенство.

Богоявленский собор – особый храм в судьбе ушедшего Алексия II: здесь он вступил на патриарший престол, здесь был упокоен. Патриарх очень любил служить в этом соборе и называл его "намоленным храмом". О кончине Его святейшества глубоко скорбит и Белорусская православная церковь. Поминальные службы проходят сегодня во многих храмах Беларуси.