Девушка забыла на минском вокзале пакет с 8,5 тысячами долларов

Чего только не забывают на вокзале!

Не так давно девушка оставила в камере хранения пакет с 8,5 тысячи долларов и не забрала вовремя. Через какое–то время пришла на вокзал, написала заявление, мол, забыла деньги. Но когда узнала, что надо будет идти в милицию, указывать там свои паспортные данные, тут же заявление... съела и выбежала вон. Деньги ушли в государственный бюджет.



— Приходите хоть через полгода! Берите паспорт и приготовьтесь детально описать пропажу. Мы вам непременно поможем, — уверила корреспондента «СБ-Беларусь сегодня» заведующая камерой хранения Минского железнодорожного вокзала Ирина Зобенко.



Если вы забыли вещи...



...в метро. Обратитесь на ближайшую станцию (в пункт контроля или на пост милиции).



...на улице. Нужно идти в ближайшее отделение милиции.



...в троллейбусе, автобусе или трамвае. Позвоните в парк того маршрута, на котором ехали.



...на вокзале. Обращайтесь в камеру хранения Минского железнодорожного вокзала по телефону 225–65–39.



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