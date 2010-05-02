Девушка ранила ножом четырех человек в московском метро

На станции «Алексеевская» в ходе ссоры в вагоне метро девушка ранила ножом четырех человек, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУВД Москвы.

Инцидент произошел около 18:00. В вагоне между двумя группами молодых людей разгорелась ссора, и одна из участниц потасовки достала нож. Пострадали трое мужчин и одна женщина, им оказана медицинская помощь.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать виновницу инцидента и доставить ее в отделение милиции. Решается вопрос о возбуждении дела. Вместе с девушкой был ее спутник. В столичном ГУВД между тем отмечают, что именно девушка, согласно предварительным данным расследования, стала инициатором поножовщины, пишет Lenta.ru.