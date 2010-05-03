Девушка погибла в ДТП из-за ежа

Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.

Инцидент произошел в ночное время на автодороге Молодечно-Воложин вблизи деревни Лолочаны. По трассе на легковом автомобиле ехала девушка 1991 года рождения, которая совсем недавно получила водительские права. Внезапно на дороге появился еж. Девушка хотела избежать наезда на него и резко затормозила. В результате машина съехала в кювет и перевернулась, а пассажирка — ровесница девушки — погибла.

Как отметили в ГАИ, одна из причин трагедии — отсутствие опыта у водителя. Возможно, если бы она попыталась объехать животное, все бы закончилось благополучно, сообщает БЕЛТА.