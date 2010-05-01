Республиканский молодежный марафон «65» прибыл в Брест. Город стал пятым на маршруте славы после Минска, Витебска, Могилёва и Гомеля.

Сегодня бок о бок в праздничной колонне идут и те, кто узнал всю горечь лихолетья, и те, кто должен помнить о великом подвиге своих отцов и дедов.

Анна Воронова, ветеран Великой Отечественной войны:

Когда я вижу такие праздники, вспоминаю войну, как нам командиры говорили: «Девочки, не плачьте, будет и на вашей улице праздник». И я рада, что была в отряде борцов за свободу нашей Родины, что наша молодость не прошла даром. И я хочу, чтобы молодежь встречала этот праздник, как второй День рождения.

Проведение марафона в городе над Бугом совпало с праздником Первомая. Поэтому многие горожане пришли в Брестскую крепость и парк не только чтобы посмотреть, но и поучаствовать в праздничных действах.

Алеся, певица:

Я очень рада, что меня пригласили принять участие в этом марафоне. Поверьте, дорогие ветераны, мы гордимся вами. Ваш подвиг будет жить вечно, потому что мы научим своих детей и внуков гордиться вами. Спасибо вам большое и низкий поклон!

А в небе над Брестской крепостью развернулись настоящие баталии. Радиоуправляемые авиамодели под руководством юных Гастел и Карватов сошлись в небесном бою. Увенчались баталии запуском 10 ракет. Так молодежь салютовала Великой Победе.

Еще одним подарком ветеранам и всем жителям города станет праздничный концерт с участием звезд белорусской эстрады. А уже завтра колонна возьмёт путь на Гродно.

Завершится молодежный марафон 3 у мемориального комплекса «Курган Славы» в Минске.

Владимир Новиков. Андрей Щерба. Телекомпания СТВ. Брест.