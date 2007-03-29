Детям-сиротам помогут выйти во взрослую жизнь

В Беларуси совершенствуется система постинтернатной адаптации сирот в возрасте от 18 до 23 лет.Этой теме посвящена международная конференция, которая открывается 29 марта в Солигорске. Чиновники, юристы, социологи, психологи и педагоги проанализируют работу по социализации детей-сирот и их подготовке к самостоятельной жизни в интернатных учреждениях и семейных формах устройства. Особое внимание - взаимодействию органов образования и внутренних дел, районных центров занятости населения, сельских и поселковых Советов, госорганизаций. Отметим, что в Беларуси создан и поддерживается банк данных о бывших выпускниках интернатных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По данным на 1 января текущего года, на учете в территориальных центрах соцобслуживания населения состояли свыше 12 тысяч бывших выпускников интернатных учреждений.