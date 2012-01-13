Детям родителей-алкоголиков минские милиционеры вручили подарки от Снегурочки и Деда Мороза

Новости Минска. Правоохранители Фрунзенского района подготовили неожиданные сюрпризы к старому Новому году. Снегурочка и Дед Мороз в погонах напали на след «зелёного змея» и воплотили в жизнь мечты детей из социально опасных семей.

Маленькие минчане, чьи родители уюту домашнего очага предпочли каждодневные застолья, стали участниками импровизированного праздничного шоу.

Максим Розум, старший инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Фрунзенского РУВД:

Нужна какая-то доля сказки, поэтому мы традиционно связываемся с Лапландией, приезжает Дед Мороз со Снегурочкой, и мы с ними ходим по семьям и дарим подарки этим деткам.