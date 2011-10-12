Детскую деревню для сирот-инвалидов открыли в Гомеле

Уникальный для Беларуси пилотный проект стартовал более шести лет назад.

Помимо государства, большую поддержку в строительстве оказала Римско-католическая церковь. 7 корпусов, которые уже через неделю примут своих жителей, полностью возвели за благотворительные средства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Содержать комплекс будут за счет бюджета. В деревне смогут комфортно проживать 60 детей-инвалидов. Помимо жилых коттеджей, здесь есть хозяйственный корпус с кухней, столовой и прачечной. В перспективе появятся мастерские, теплицы, лечебно-оздоровительный центр и даже маленькая гостиница.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Эта форма, когда совместно решают проблему государство и благотворительная организация. Всё, что здесь сделано, построено за счёт благотворительных средств, но содержаться будет за счёт государственного бюджета Гомельским облисполкомом. И полагаю, что сегодня стоит отметить роль руководства Гомельского облисполкома — это смелый проект, новый. А всё новое — сомневаешься, делать или нет. Конечно же делать.

Славомир Лясковский, ксендз Гомельского костела Рождества Божией Матери:

Есть огромная надежда на то, что любовь и милосердие найдут здесь эти дети. Это милосердие от Бога, который учит нас этому.