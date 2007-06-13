Стали известны подробности акта вандализма в столичном микрорайоне Уручье 12 июня.

Напомним, недалеко от Парка камней, накануне неизвестные разгромили детскую площадку. Не побрезговали даже лавочками и качелями. По данному факту возбуждено уголовное дело. По подозрению в хулиганстве задержаны четыре человека. Выяснилось, что ,будучи в нетрезвом состоянии, молодые люди решили использовать детскую беседку на дрова.

Утром "Грибное место" - именно так называли горожане зону отдыха - напоминало свалку мусора и пустых бутылок. Повреждены все пять беседок, в четырех сломаны декоративные решетки, а железные цепи детских качелей вырваны с корнем. По предварительным данным ущерб составил 7 миллионов рублей.