Прямой эфир

Детскую беседку - на дрова

13 июня 2007 22:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Стали известны подробности акта вандализма в столичном микрорайоне Уручье 12 июня.

Напомним, недалеко от Парка камней, накануне неизвестные разгромили детскую площадку. Не побрезговали даже лавочками и качелями. По данному факту возбуждено уголовное дело. По подозрению в хулиганстве задержаны четыре человека. Выяснилось, что ,будучи в нетрезвом состоянии, молодые люди решили  использовать детскую беседку на дрова. 

Утром "Грибное место" - именно так называли горожане зону отдыха - напоминало свалку мусора и пустых бутылок. Повреждены все пять беседок, в четырех сломаны декоративные решетки, а железные цепи детских качелей вырваны с корнем. По предварительным данным ущерб составил 7 миллионов рублей.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
13 июня 2007 22:46

В столичной подземке количество остановок сократится

13 июня 2007 13:51

В Беларуси продолжается централизованное тестирование

13 июня 2007 13:50

Минский район присоединят к столице