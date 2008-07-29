Детско-юношеские спортивные школы продолжают работу даже в каникулы

Некоторые школы закрыты на реконструкцию, но юные спортсмены не прекращают тренировок. Более 12 тысяч ребят выехали в детские спортивные лагеря.

В 67 детско-юношеских спортивных школах Минска занимается более 25 тысяч подрастающих спортсменов. Нынче в рейтинге самых популярных видов спорта у детей – хоккей, теннис, плавание и единоборство. Раз растет спрос то и должно быть достойное предложение. В школах постоянно проводятся ремонты, обновляется спортивный инвентарь. Только в этом году под программу реконструкции и строительства попали 43 спортивных объекта.



К новому учебному году планируется открыть новую спортивную школу по теннису. Это открытых и 4 закрытых корта. Более 200 ребят уже в сентябре смогут взять в руки ракетки и мячики. Рост популярности спорта у подрастающего поколения объясним. Есть кумиры – есть цели. Кто-то хочет быть похожим на Макса Мирного, а кто-то на братьев Костициных.

В управлении физической культуры спорта и туризма Мингорисполкома отмечают небывалый ажиотаж. Все школы почти полностью укомплектованы, а желающие стать великими олимпийцами по-прежнему спешат записаться в секции.

