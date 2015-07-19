Детский оздоровительный лагерь открылся на месте детского дома, здание которого ремонтировали сами медики

Новости Беларуси. «Радуга» под Витебском. В Лиозненском районе открыли детский оздоровительный лагерь. Событие, на первый взгляд, ничем не примечательное, если бы не несколько любопытных фактов. Во первых, появился он на месте детского дома, необходимость в котором попросту отпала — все его воспитанники разъехались по приемным и опекунским семьям. Чтобы здание не пустовало, решили передать его Витебскому детскому клиническому центру. И тут еще одна деталь: ремонтировали здание сами медики.

Прическа, макияж, маникюр и идеально чистая выглаженная одежда. Такой Марину Черенкову каждый день видят и руководство, и подчиненные, и маленькие пациенты. И сложно представить, что главная медсестра буквально вчера клеила здесь обои, красила стены и белила потолки.

Марина Черенкова, главная медсестра Витебского областного детского клинического центра:

Я ходила в спортивном костюме, у меня был передник. И все удивлялись, зачем мне передник. А в переднике лежали телефоны, ножницы, гвозди, плоскогубцы, какие-то там молоточки, веревки. Все, что нужно было для работы.

Собственными руками Марина Сергеевна и еще около сотни её коллег приводили в порядок здание бывшего Черницкого детского дома, чтобы создать первый в Беларуси оздоровительный лагерь при учреждении здравоохранения.

Галина Пузанова, главный врач Витебского областного детского клинического центра:

Главная концепция нашего государства, что никаких чужих детей в нашем государстве нет. Все дети – они свои, родные. Многие детские дома, в том числе этот Черницкий детский дом-интернат, были закрыты. В связи с тем, что все дети, все до одного ребенка были переданы в опекунские семьи или каким-то другим образом тоже устроены.

Естественно, как и в любом лагере, здесь есть и медсанчасть, причем особенная. С отдельным входом, санузлом и изолятором.

Юлия Махмудова, медсестра детского оздоровительного лагеря:

В наличие у нас есть все препараты: и для оказания медицинской помощи, и для первой помощи.

Оборудование на кухне, тренажерный зал, мебель в игровых и спальных комнатах — неплохое наследство досталось лагерю от детского дома.

Анастасия Бут, СТВ:

А это, пожалуй, любимая комната прекрасной половины лагеря. В собственном салоне красоты девочки делают друг другу прически. А тем, кто постарше, разрешают даже подкрасить губы.

А вот ребята помладше предпочитают рисование и лепку.

Ребята знают, кто победил 70 лет назад в Великой Отечественной. Прямо на территории лагеря — братская могила, где захоронены советские солдаты. В сороковых в Лиозненском районе 9 месяцев была линия фронта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И, конечно, дети наслаждаются отдыхом.

Дети:

В этом лагере хорошая природа, лес очень большой, свежий воздух.

Я не хочу уезжать из этого места. Здесь, правда, очень красиво. Здесь природа. Здесь много друзей.