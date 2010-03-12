Детский хоккей в Беларуси

Сегодня в Беларуси достаточно ледовых площадок, где подрастают будущие Захаровы и Салеи.

Однако у детского хоккея совсем недетские проблемы: не хватает тренеров, недорогого льда и не всегда есть возможность выехать за рубеж, чтобы посоревноваться со сверстниками.

Несмотря на столь юный возраст, они уже знают, что такое рабочий день длиной более 8 часов. Если тренировка утром, уроки в обычной школе во вторую смену. И так как минимум 3-4 раза в неделю. Сын знаменитого белорусского хоккеиста Олега Антоненко Максим так и вырос на льду.

Максим Антоненко, учащийся специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по хоккею с шайбой:

Бывает один выходной, а так всю неделю ходим.

Детский хоккей в последнее время в Беларуси стал все более популярным, благо ледовых площадок появилось достаточно. Детский спорт уже вырос из своих коротких штанишек, но появились и большие проблемы.

Хорошего, но недорого льда оказалось не так-то и много. Не каждая детско-юношеская школа может позволить себе оплатить несколько часов в неделю в крупных Ледовых дворцах, да и подстроиться под предлагаемое время достаточно сложно.

Виктор, дедушка:

Все время на тренировки завозим, с тренировок забираем. У них расписания конкретного нету. Все зависит от того, свободен ли лед.

Анатолий Беляев, директор специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по хоккею с шайбой:

Наша школа выстраивает четкий грамотный учебно-тренировочный процесс. Почему? Потому что мы сегодня здесь все арендуем.

Это уже стало модным. Желающих отдать своего ребенка в большой спорт сегодня на порядок выше, чем лет 5 назад. И если юных хоккеистов становится все больше, то в ряду талантливых тренеров пополнение — редкость. Возиться с малышней сложнее, да и денег особых не заработаешь. Так что в детских секциях хороший наставник — на вес золота, почти как олимпийского.

Владимир Лосицкий, тренер специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по хоккею с шайбой:

Это мое хобби, я люблю свое дело. Даже несмотря на зарплату. Нравится видеть результат своей работы. Дети здоровские, конечно. Они любят играть в хоккей.

Шуточная разминка за нешуточные деньги. Экипировка будущего олимпийца выливается его родителям в круглую копеечку. К сожалению, отечественная промышленность пока не освоила ничего из этих многочисленных деталей детской хоккейной формы. Сами же дети по-взрослому освоили систему обмена, превратив доску расписаний в доску объявлений: например, «куплю коньки 33-34-го размера».

Родители — вообще главное звено в деле воспитания будущего покорителя горячего олимпийского льда. За мамой и папой — и моральный стимул, и материальная поддержка. Ведь юный хоккеист — самая затратная статья расходов в семейном бюджете.

Андрей, папа:

Тяжеловато приходится. Хоккей отнимает очень много времени, если серьезно заниматься. Снаряжение стоит недешево. Когда ребенок растет в течение года на 10 сантиметров, менять приходится очень много, а это тяжеловато.

Уровень детских хоккейных школ за последнее время в Беларуси вырос значительно. Выросли и запросы.

Анатолий Беляев, директор специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по хоккею с шайбой:

Играя в собственных стенах, мы, к сожалению, порой не видим, какого уровня достигают сверстники наших юных хоккеистов в Чехии, Словакии и России. Это ближайшие регионы, в которых у нас есть возможность соревноваться.

Если юному хоккейному дарованию пророчат большое, мировое, будущее, то тренировки за границей и спарринги с более опытными сверстниками становятся необходимостью. А это еще одна дополнительная, причем весьма солидная статья расходов детских хоккейных школ, потянуть которую далеко не всем под силу.

Ирина Туркова, Сергей Капустин, телекомпания СТВ.