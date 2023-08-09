Детский дом №5 получил подарки к школе. Навестили ребят и представительницы БСЖ

Новости Беларуси. С заботой о тех, кому она так нужна. Традиционная республиканская акция «Соберем портфель вместе» продолжается. Сегодня, 9 августа, подарки к учебному году вручили ребятам минского детского дома № 5, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из 72-х воспитанников в 2023 году двое первоклассников. Они уже получили свой первый рюкзак. Поддержать ребят приехали представители Белорусского союза женщин.

Для учеников подготовили элементы школьной формы, обувь и наборы канцелярии. Такая поддержка оказывается уже не впервые. И будет продолжена на протяжении всего учебного года.

Ярослав Шкирандо:

Мы очень довольны, что у нас есть новая красивая школьная форма. Нам купили рубашки, туфли, штаны, тетрадки, ручки, пеналы, карандаши.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Каждое желание нашей организации оказывать помощь тем людям, которые в ней нуждаются, поверьте, это всегда очень масштабно. И самое главное, что над этим работает большая команда. Мы не только посещаем сегодня детские дома и интернаты, но это и адресная помощь – где сегодня семья воспитывает больше трех детей. Кроме того, есть родители, которые воспитывают детей в одиночку.

Наталия Хурсевич, директор детского дома № 5:

Благотворительные акции, такие как «Соберем портфель вместе», – это всегда напоминание взрослым о том, что дети должны быть счастливыми, о том, что они должны учиться заниматься любимым делом для того, чтобы потом, в дальнейшем, они стали достойными родителями и гражданами своей страны.