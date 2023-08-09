Детский дом №5 получил подарки к школе. Навестили ребят и представительницы БСЖ
Новости Беларуси. С заботой о тех, кому она так нужна. Традиционная республиканская акция «Соберем портфель вместе» продолжается. Сегодня, 9 августа, подарки к учебному году вручили ребятам минского детского дома № 5, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из 72-х воспитанников в 2023 году двое первоклассников. Они уже получили свой первый рюкзак. Поддержать ребят приехали представители Белорусского союза женщин.
Для учеников подготовили элементы школьной формы, обувь и наборы канцелярии. Такая поддержка оказывается уже не впервые. И будет продолжена на протяжении всего учебного года.
Ярослав Шкирандо:
Мы очень довольны, что у нас есть новая красивая школьная форма. Нам купили рубашки, туфли, штаны, тетрадки, ручки, пеналы, карандаши.
Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Каждое желание нашей организации оказывать помощь тем людям, которые в ней нуждаются, поверьте, это всегда очень масштабно. И самое главное, что над этим работает большая команда. Мы не только посещаем сегодня детские дома и интернаты, но это и адресная помощь – где сегодня семья воспитывает больше трех детей. Кроме того, есть родители, которые воспитывают детей в одиночку.
Наталия Хурсевич, директор детского дома № 5:
Благотворительные акции, такие как «Соберем портфель вместе», – это всегда напоминание взрослым о том, что дети должны быть счастливыми, о том, что они должны учиться заниматься любимым делом для того, чтобы потом, в дальнейшем, они стали достойными родителями и гражданами своей страны.
С 14 августа Белорусский союз женщин проведет благотворительный сбор канцелярских принадлежностей. В 15-ти торговых объектах любой желающий сможет оставить школьный предмет в специально отведенном боксе.