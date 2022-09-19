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Детские сады, школы и медучреждения. В Минской области начали включать отопление в объектах соцсферы

19 сентября 2022 15:22
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Новости Беларуси. В Минской области начали включать отопление, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Детские сады, школы и медучреждения. В Минской области начали включать отопление в объектах соцсферы-1

Тепло уже пришло на объекты социальной сферы – детские сады, школы, медицинские учреждения столицы. График включения отопления в квартирах руководство каждого региона будет утверждать самостоятельно: решение будет зависеть от установившихся среднесуточных температур. Напомним, последними тепло получат общественные и административные здания, промышленные предприятия и прочие организации.

Детские сады, школы и медучреждения. В Минской области начали включать отопление в объектах соцсферы-4

Александр Попок, мастер котельной деревни Воронцы Мядельского ЖКХ:
На территории находится две котельные: одна – на местных видах топлива, другая – на природном топливе, то есть на щепе. А уже газовая котельная стала резервной. В случае холодной зимы, если мощности не хватит, тогда мы подключим газовую котельную.

Детские сады, школы и медучреждения. В Минской области начали включать отопление в объектах соцсферы-7

К слову, для начала отопительного сезона необходимо, чтобы пять дней подряд температура за окном не превышала плюс 10 градусов. При таких температурных условиях начинают отапливать детские сады и средние школы. В жилых домах – меньше 8 градусов.

# Отопительный сезон # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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