Детские сады, школы и медучреждения. В Минской области начали включать отопление в объектах соцсферы

Новости Беларуси. В Минской области начали включать отопление, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Тепло уже пришло на объекты социальной сферы – детские сады, школы, медицинские учреждения столицы. График включения отопления в квартирах руководство каждого региона будет утверждать самостоятельно: решение будет зависеть от установившихся среднесуточных температур. Напомним, последними тепло получат общественные и административные здания, промышленные предприятия и прочие организации.

Александр Попок, мастер котельной деревни Воронцы Мядельского ЖКХ:

На территории находится две котельные: одна – на местных видах топлива, другая – на природном топливе, то есть на щепе. А уже газовая котельная стала резервной. В случае холодной зимы, если мощности не хватит, тогда мы подключим газовую котельную.