Детские пособия и дородовой отпуск в Беларуси обещают увеличить в ближайшее время

В Беларуси могут быть увеличены детские пособия и дородовой отпуск. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты страны. Пакет гарантий и льгот семьям с детьми в Беларуси — один из самых весомых среди стран СНГ.

Об их аппетите, привычках, характере и, вообще, о своих четырех сыновьях Тамара Кузнецова может рассказывать часами. Старшему — 27, младшему — 15. Быть мамой для нее и профессия, и призвание и огромная радость.

Поздравления, пожелания и слова благодарности всем тем, у кого трое и больше.

Тамара Кузнецова, многодетная мама:

Я читаю, у меня аж голос дрожит, очень приятно, хотя за последние годы вот эта забота о мамах, особенно многодетных мамах очень чувствуется.

Елена Блинова, директор территориального центра социального обслуживания населения Московского района Минска:

Только ребенок родился — пособие назначается. Если семья малообеспеченная, пожалуйста, обращайтесь в управление социальной защиты — вам назначат и бесплатное питание, и адресную помощь.

Тамара Кузнецова, многодетная мама:

«Женщина, семья, материнство постоянно находится под опекой нашего государства». Мне раньше стыдно было сказать, что я многодетная мама, а теперь я горжусь. Нам завидуют. Во-первых, богатство — наши дети, во-вторых — мы в кругу всех событий.

Поистине событием для Тамары Всеволодовны были женитьба старшего сына и рождение внучки. Ведь пополнение семьи — это всегда хорошо, уверена и молодая мама.

Анна Кузнецова, мама:

Ответственность какая-то появилась, как-то раньше этого не понимала, а теперь осознаю и волнуюсь за своего ребенка, переживаю.

Приятные переживания и даже волнения сегодня ещё у одной мамы. 29 детей воспитала семья Сенцовых из Бобруйска. Их детский дом семейного типа — один из первых в республике. Швейная и столярная мастерские, художественная студия и комната для работы с керамикой. Каждый ребенок здесь развивается творчески.

Подарки от детей, Детского Фонда и слова признательности от самого Президента. Тамара Аркадьевна не думала, что быть просто мамой — такая публичная профессия.

Тамара Сенцова, мама детского дома семейного типа:

Мама — это в первую очередь друг. Мама — это поддержка во всем. Мама нужна в любом возрасте и в любое время.

Адресная социальная помощь, «жилищная» поддержка, слаженная система налоговых, трудовых, пенсионных гарантий многодетным семьям. Пакет гарантий и льгот семьям с детьми в Беларуси — один из самых весомых среди стран СНГ. А еще и детские пособия и дородовой отпуск обещают увеличить в ближайшее время.

Ольга Юруть, Вячеслав Комиссаров, Максим Сацукевич, телекомпания СТВ