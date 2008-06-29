Детские оздоровительные лагеря поучаствовали в столичной спартакиаде

В спортивно-развлекательную площадку превратилась сегодня зеленая зона по улице Мельникайте. В программе – подвижные игры, эстафеты, соревнования. Все участники смогли не только продемонстрировать свою спортивную подготовку, но и проявить творческие способности в арт-конкурсах.



На большой старт сегодня вышли и столичные школьники. Они соревновались в гонке на роликовых коньках и преодолели дистанцию в 1,5 километра.



В этом году, отмечают организаторы, молодежная эстафета стала самым массовым видом спорта.



А у реки Свислочь прошли соревнования по парусному спорту и гребле на байдарках и каноэ. Среди яхтсменов – призеры международных конкурсов и начинающие спортсмены. Но все они были равны перед судьями. Главными победными качествами стали скорость на дистанции и аккуратность при маневрировании.