Прямой эфир

Детские оздоровительные лагеря под пристальным вниманием санитарных служб

18 июля 2006 12:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Началась третья смена, а во многих лагерях не устранены нарушения, выявленные еще в начале летнего сезона. Санэпидемиологи говорят - если к их замечаниям не прислушиваются, необходимо будет предпринимать кардинальные меры.

:В детском оздоровительном лагере "Энергетик"  санэпидемиологи прежде всего провели инспекцию спальных помещений и санузлов. Еще месяц назад замечаний  было много, а  сегодня -  только одно: в ванных комнатах нет бумажных полотенец. В  остальном -  порядок. Купили новые синтепоновые подушки, появились новые матрацники. Коренным образом изменился и  пищевой блок,  ложки и вилки, как и положено, - сухие. Исправно работают холодильники. Вместо  алюминиевых кастрюль, которые категорически запрещены, администрация приобрела посуду  из нержавеющей стали. Заменили и старые мойки. Купили установку  для кипячения воды  и даже успели заменить трубы - чем немало удивили  заведующую отделением гигиены детей и подростков   Минского центра гигиены и эпидемиологии Валентину Жихарь.
 Тем  не менее, санэпидемиологи  констатируют,  что работать есть  над чем -    пристального внимания требует территория лагеря, а также не мешало бы заменить мебель в столовом зале.

Однако,  специалисты  не всех детских лагерей настолько  исполнительны. Многие пропускают замечания  санэпидемиологов  что называется  <мимо ушей>.  К таким руководителям,  считают врачи-гигиенисты,   нужно применять суровые меры. Вплоть до закрытия лагеря. Санитарные службы  проведут повторные проверки  во всех  оздоровительных учреждениях.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
18 июля 2006 11:58

К программе развития туризма в стране необходимо относиться серьезнее

18 июля 2006 11:55

Белорусская вычислительная техника шагнула вперед. И далеко

18 июля 2006 07:30

В Беларуси растет число брачных союзов