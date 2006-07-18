Детские оздоровительные лагеря под пристальным вниманием санитарных служб

Началась третья смена, а во многих лагерях не устранены нарушения, выявленные еще в начале летнего сезона. Санэпидемиологи говорят - если к их замечаниям не прислушиваются, необходимо будет предпринимать кардинальные меры.

:В детском оздоровительном лагере "Энергетик" санэпидемиологи прежде всего провели инспекцию спальных помещений и санузлов. Еще месяц назад замечаний было много, а сегодня - только одно: в ванных комнатах нет бумажных полотенец. В остальном - порядок. Купили новые синтепоновые подушки, появились новые матрацники. Коренным образом изменился и пищевой блок, ложки и вилки, как и положено, - сухие. Исправно работают холодильники. Вместо алюминиевых кастрюль, которые категорически запрещены, администрация приобрела посуду из нержавеющей стали. Заменили и старые мойки. Купили установку для кипячения воды и даже успели заменить трубы - чем немало удивили заведующую отделением гигиены детей и подростков Минского центра гигиены и эпидемиологии Валентину Жихарь.

Тем не менее, санэпидемиологи констатируют, что работать есть над чем - пристального внимания требует территория лагеря, а также не мешало бы заменить мебель в столовом зале.

Однако, специалисты не всех детских лагерей настолько исполнительны. Многие пропускают замечания санэпидемиологов что называется <мимо ушей>. К таким руководителям, считают врачи-гигиенисты, нужно применять суровые меры. Вплоть до закрытия лагеря. Санитарные службы проведут повторные проверки во всех оздоровительных учреждениях.

