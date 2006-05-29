Детские оздоровительные лагеря и санатории к летнему сезону готовы

Об этом проинформировал главу государства Александра Лукашенко председатель Федерации профсоюзов Беларуси Леонид Козик. Руководитель ФПБ убежден, что предстоящий оздоровительный сезон в стране пройдет успешно.

Поручения по оптимизации системы санаторно-курортного лечения и оздоровления населения были даны Александром Лукашенко около четырех месяцев назад. На их выполнение глава государства отвел время до конца мая. Сегодня Беларуси Леонид Козик отчитывался о проделанной работе. База детских оздоровительных лагерей к первому заезду готова - их почти 4 тысячи 900.



На февральском совещании по улучшению функционирования системы санаторно-курортного лечения Александр Лукашенко поручил постепенно сократить государственные затраты на содержание санаторно-курортных учреждений и перейти на полную самоокупаемость и самофинансирование. Здравницы, которые находятся в ведомстве профсоюзов, к выполнению этой задачи уже приступили. Они самостоятельно продают около половины путевок. Как отметил Леонид Козик, профсоюзы открыли магазин путевок, каждая здравница занимается их продажей. <Конечно, время не совсем легкое, но та ссуда, которую Президент страны поручил выдать санаторно-курортным учреждениям, оказала свою роль. Сегодня 48, 7% всех путевок реализуют сами здравницы>, - подчеркнул он.

Руководитель Федерации профсоюзов Беларуси проинформировал Президента о выполнении его поручений по строительству и реконструкции объектов ФПБ. Так, за минувшие 3 года реконструировано 23 объекта, в том числе Дворец культуры профсоюзов, спортивно-оздоровительная база в Ратомке, комплекс зданий на Нарочи.

Глава государства поддержал предложение Леонида Козика о том, чтобы в течение двух - трех лет завершить реконструкцию туристического комплекса "Нарочь". В настоящее время комплекс располагает недостроенным зданием гостиницы, отелем, где прошел капитальный ремонт, бассейном, спортивным залом и другими объектами. На окончание работ планируется направить средства профсоюзов и, возможно, часть государственной ссуды.

В ходе рабочей встречи Александр Лукашенко еще раз обратил внимание на то, что в поисках хорошего отдыха не обязательно выезжать за пределы Беларуси. К началу лета загруженность отечественных санаториев уже составляет около 80%. Леонид Козик пообещал: поручение, данное главой государства, будет полностью выполнено.