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Детские оздоровительные лагеря и санатории к летнему сезону готовы

29 мая 2006 13:29
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Об этом проинформировал главу государства Александра Лукашенко председатель Федерации профсоюзов Беларуси Леонид Козик. Руководитель ФПБ убежден, что предстоящий оздоровительный сезон в стране пройдет успешно.

Поручения по оптимизации системы санаторно-курортного  лечения  и оздоровления  населения были даны Александром Лукашенко около четырех месяцев назад. На их выполнение  глава государства отвел время до конца мая. Сегодня  Беларуси Леонид Козик отчитывался о проделанной работе.  База детских оздоровительных  лагерей  к первому заезду готова - их  почти 4 тысячи 900.

На февральском совещании по улучшению функционирования системы санаторно-курортного лечения Александр Лукашенко поручил постепенно сократить государственные затраты на содержание санаторно-курортных учреждений и перейти на полную самоокупаемость и самофинансирование. Здравницы, которые находятся в ведомстве профсоюзов,  к выполнению этой задачи уже приступили.  Они самостоятельно продают около половины путевок. Как отметил Леонид Козик, профсоюзы  открыли магазин путевок,  каждая здравница занимается их продажей.  <Конечно, время не совсем легкое, но та ссуда, которую  Президент страны поручил выдать санаторно-курортным учреждениям,  оказала свою роль. Сегодня 48, 7% всех путевок реализуют сами  здравницы>,  - подчеркнул он.
Руководитель Федерации профсоюзов Беларуси проинформировал Президента о выполнении его поручений по строительству и реконструкции объектов ФПБ. Так, за минувшие 3 года реконструировано 23 объекта, в том числе Дворец культуры  профсоюзов, спортивно-оздоровительная база в Ратомке, комплекс зданий на Нарочи.
Глава государства поддержал предложение Леонида Козика о том, чтобы в течение двух - трех лет завершить реконструкцию туристического комплекса "Нарочь". В настоящее время комплекс располагает недостроенным зданием гостиницы, отелем, где прошел капитальный ремонт, бассейном, спортивным залом и другими объектами. На окончание работ планируется направить  средства профсоюзов и, возможно, часть государственной ссуды.

В ходе  рабочей встречи Александр Лукашенко   еще раз обратил внимание на то, что в поисках хорошего отдыха не обязательно выезжать за пределы Беларуси. К началу   лета загруженность отечественных  санаториев уже составляет  около 80%. Леонид Козик пообещал: поручение, данное главой государства, будет полностью выполнено.

# общество

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