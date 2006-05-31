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Детские игрушки и игровые площадки должны быть безопасными

31 мая 2006 13:51
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В Беларуси повышаются требования к безопасности оборудования для детских игровых площадок, их эксплуатации и контроля за их техническим состоянием.

С 1 января 2007 года вводится целый комплекс госстандартов на вновь разрабатываемое и модернизированное оборудование. Они устанавливают дополнительные требования безопасности.

Так, уже разработан проект стандарта на ударопоглощающие покрытия игровых площадок. Все это позволит реализовать новый, цивилизованный, подход к функционированию таких площадок и снизит детский травматизм.

Безопасными должны стать и детские игрушки. В республике разрабатывается три новых стандарта, касающихся механических и физических свойств игрушек, а также безопасности электрических игрушек и красок для рисования пальцами.

Сегодня в Беларуси действуют госстандарты с требованиями к пластмассовым и металлическим игрушкам, правилам их приемки, маркировки, упаковки, транспортирования и хранения, а также к методам испытаний. Уже приняты стандарты на наборы для химических опытов, игровые, включающие химические вещества, на маркировку игрушек знаком, запрещающим использование игрушки ребенком в возрасте до 3 лет.

# общество

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