Детская железная дорога в Минске открыла сезон летних перевозок

«Столичный экспресс» курсирует по живописному маршруту Заслоново – Сосновый Бор и дарит пассажирам, детям и их родителям, возможность увидеть городские пейзажи с необычного ракурса. Протяженность маршрута – около 4 километров. Перед выходом на линию все, кто обслуживает состав прошли серьезную подготовку. От дежурных по станции до машинистов – все школьники. Детская железная дорога в Минске – это не только аттракцион, но и уникальная образовательная площадка, где учат ответственности и работе в команде.

Артем Гурский, начальник смены Детской железной дороги имени К.С. Заслонова Для меня это очень ответственная задача, чтобы все понимать, надо все знать. Планирую в дальнейшем поступить в Железнодорожный колледж имени Евгения Павловича Юшкевича и работать помощником машиниста.

Арсений Кононов, дежурный по станции Заслоново Детской железной дороги имени К.С. Заслонова:

На Детскую железную дорогу я пришел 7 лет назад, в 2019 году. Этот день, первое мое занятие, я помню очень хорошо. Оно очень хорошо отпечаталось в памяти. Ну, и пришел я сюда не просто так. Здесь занимался мой папа. Это поспособствовало моему выбору, и вот сегодня я привел сюда своего племянника.

В 2026 году ряды воспитанников Детской железной дороги пополнили 200 школьников, но и опытные ребята не стоят на месте – осваивают новые должности. Для них это больше, чем игра и первый шаг в профессию: почти половина выпускников в дальнейшем поступают в железнодорожные колледжи и вузы.