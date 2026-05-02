Детская железная дорога в Минске открыла сезон летних перевозок

Май дал старт работе Детской железной дороги. 71-й сезон продлится до глубокой осени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Май дал старт работе Детской железной дороги. 71-й сезон продлится до глубокой осени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Столичный экспресс» курсирует по живописному маршруту Заслоново – Сосновый Бор и дарит пассажирам, детям и их родителям, возможность увидеть городские пейзажи с необычного ракурса. Протяженность маршрута – около 4 километров. Перед выходом на линию все, кто обслуживает состав прошли серьезную подготовку. От дежурных по станции до машинистов – все школьники. Детская железная дорога в Минске – это не только аттракцион, но и уникальная образовательная площадка, где учат ответственности и работе в команде.
Артем Гурский, начальник смены Детской железной дороги имени К.С. Заслонова
Для меня это очень ответственная задача, чтобы все понимать, надо все знать. Планирую в дальнейшем поступить в Железнодорожный колледж имени Евгения Павловича Юшкевича и работать помощником машиниста.
Арсений Кононов, дежурный по станции Заслоново Детской железной дороги имени К.С. Заслонова:
На Детскую железную дорогу я пришел 7 лет назад, в 2019 году. Этот день, первое мое занятие, я помню очень хорошо. Оно очень хорошо отпечаталось в памяти. Ну, и пришел я сюда не просто так. Здесь занимался мой папа. Это поспособствовало моему выбору, и вот сегодня я привел сюда своего племянника.
В 2026 году ряды воспитанников Детской железной дороги пополнили 200 школьников, но и опытные ребята не стоят на месте – осваивают новые должности. Для них это больше, чем игра и первый шаг в профессию: почти половина выпускников в дальнейшем поступают в железнодорожные колледжи и вузы.
Максим Марков, начальник Детской железной дороги имени К.С. Заслонова:
Набор в кружок Детской железной дороги осуществляется с 5 по 7 класс обучения. Это ребята с общеобразовательных школ города Минска и Минского района. Обучение расчитано на 4 года. Ребята занимаются в учебных классах учебного центра Детской железной дороги по основным железнодорожным дисциплинам. Вагонное хозяйство, путевое хозяйство, организация движения поездов.
Детская железная дорога в Минске носит имя Константина Сергеевича Заслонова – легендарного советского партизана. Он организовал подпольную группу, которая под видом ремонтных работ выводила из строя немецкие паровозы на оккупированной территории. На станции установлен бюст героя, а в программу включены уроки истории.