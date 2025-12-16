Детская железная дорога начинает предпродажу билетов на праздничный маршрут

Предпродажа билетов на «Новогодний экспресс» Детской железной дороги откроется сегодня, 16 декабря. Катание на праздничном составе запланировано не на все дни каникул, а по особому графику: 24-31 декабря, а также 1-4 и 7 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти даты поезд совершит от двух до четырех рейсов, а вся поездка займет 1 час 20 минут. Путешествие на праздничном поезде подарит пассажирам массу положительных эмоций. В пути гостей будут сопровождать герои любимых сказок. На станции «Сосновый бор» дети и их родители сделают остановку. На лесной поляне организуют новогоднее театрализованное представление с участием Деда Мороза и Снегурочки, а также персонажей известных мультфильмов. В роли машиниста все желающие, независимо от уровня подготовки, смогут попробовать себя благодаря игровому модулю, установленному в зале ожидания на станции «Заслоново». Это настоящее рабочее место, где на панели размещена система управления, а на окнах-экранах отображается движение по участку магистрали.