Детская преступность. В Брестской области снизилось количество уголовных дел в отношении несовершеннолетних

Новости Беларуси. В Брестской области снижается количество преступлений среди несовершеннолетних. В этом году зафиксировано 94 случая. При этом в пять раз сократились число дел по обороту наркотических средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Вечорко, старший инспектор по особым поручениям УОПП УВД Брестского облисполкома:

Самыми распространенными уголовно наказуемыми деяниями, совершенными несовершеннолетними, по итогам июля текущего года по-прежнему являются кражи (38 преступлений), хулиганство (15), а также мошенничество (9).

Легко и просто о важном. Праздник безопасности для более чем 250 детей в лагере «Орленок» Жабинковского района устроили брестские милиционеры перед стартом нового учебного года.

Александра Захарова, временно исполняющая обязанности начальника ОИОС УВД Брестского облисполкома:

Как показывает практика, данный период характеризуется наличием для детей ряда угроз как на дорогах, так и в общественных местах. Сотрудники органов внутренних дел проводят различные профилактические мероприятия. Работа правоохранителей с детьми проводится на протяжении всех летних каникул. Родители не должны забывать, что основная роль в воспитании и обучении правилам безопасного поведения лежит, конечно же, на них.