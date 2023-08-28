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Детская преступность. В Брестской области снизилось количество уголовных дел в отношении несовершеннолетних

28 августа 2023 06:15
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Новости Беларуси. В Брестской области снижается количество преступлений среди несовершеннолетних. В этом году зафиксировано 94 случая. При этом в пять раз сократились число дел по обороту наркотических средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детская преступность. В Брестской области снизилось количество уголовных дел в отношении несовершеннолетних-1

Сергей Вечорко, старший инспектор по особым поручениям УОПП УВД Брестского облисполкома:
Самыми распространенными уголовно наказуемыми деяниями, совершенными несовершеннолетними, по итогам июля текущего года по-прежнему являются кражи (38 преступлений), хулиганство (15), а также мошенничество (9).

Детская преступность. В Брестской области снизилось количество уголовных дел в отношении несовершеннолетних-4

Легко и просто о важном. Праздник безопасности для более чем 250 детей в лагере «Орленок» Жабинковского района устроили брестские милиционеры перед стартом нового учебного года.

Детская преступность. В Брестской области снизилось количество уголовных дел в отношении несовершеннолетних-7

Александра Захарова, временно исполняющая обязанности начальника ОИОС УВД Брестского облисполкома:
Как показывает практика, данный период характеризуется наличием для детей ряда угроз как на дорогах, так и в общественных местах. Сотрудники органов внутренних дел проводят различные профилактические мероприятия. Работа правоохранителей с детьми проводится на протяжении всех летних каникул. Родители не должны забывать, что основная роль в воспитании и обучении правилам безопасного поведения лежит, конечно же, на них.

Детская преступность. В Брестской области снизилось количество уголовных дел в отношении несовершеннолетних-10

Дети участвовали в квестах, присоединились к интерактивным площадкам ГАИ и ОМОН, примерили форму и даже дали спецсигналы. В формате игры ребятам еще раз напомнили о правилах безопасного поведения. Самые активные участники получили сладкие подарки.

# Милиция Беларуси # общество # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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