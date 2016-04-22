Детская больница, монастырь, Курган Бессмертия – на что пойдут заработанные на субботнике деньги

Новости Беларуси. Уже завтра белорусы смогут внести свою лепту в благоустройство родного города и всей страны в целом. 23 апреля пройдет республиканский субботник. По традиции миллионы человек займутся благоустройством дворов, парков, скверов, мемориальных комплексов, памятников, мест боевой и воинской славы. Все заработанные в этот день средства будут направлены на развитие важных социальных объектов. Присоединиться к трудовому марафону и внести свой вклад в общее дело сможет каждый.

Современное оборудование, удобные палаты, а, главное, далеко не больничная обстановка. Многопрофильная клиника для детей в Гомеле скоро получит второе рождение. Строительство будет вестись на ограниченной площади всего в 2,5 гектара, в комплекс будущей больницы войдёт два памятника архитектуры.

Владимир Ковалевич, главный инженер Управления капитального строительства Гомельского облисполкома:

Больница, кстати, будет строиться без выселения существующих корпусов. Это тоже создает определенные сложности. Я думаю, что мы все преодолеем.

Непростой проект требует больших вложений. Поэтому помогать решили всей страной. Половину денег, заработанных на республиканском субботнике, направят на строительство детской больницы в Гомеле.

А эта жемчужина восточной Беларуси — Свято-Успенский Пустынский мужской монастырь в Мстиславском районе — сегодня нуждается в реставрации. В этом году область выделила полтора миллиарда рублей, но средств недостаточно. Местные прихожане надеются на помощь республики. Часть средств, заработанных на субботнике, пойдет сюда – в Пустынский монастырь, святое для православных верующих место.

Наталья Сидоренкова, житель Мстиславля:

Здесь такое святое место. И хочется сказать, чтобы это все побыстрее закончилось.

Игорь Шнейдер, житель Могилева:

Как народ относится к своим святыням, об этом и говорится о состоянии души белорусского народа. Поэтому надо эти святыни возрождать и не надо сюда жалеть денежных средств.

Строительство мемориала в память жертв Первой мировой войны в Сморгони также нуждается в поддержке. Сейчас комплекс состоит из трех скульптур, часовни, карты военных действий и валунов. В будущем все бетонные конструкции облицуют гранитом, нанесут на стены имена погибших воинов русской и немецкой армий, благоустроят парковку.

Александр Божидай, заместитель председателя Сморгонского райисполкома:

От республиканского субботника 1,5 млрд. рублей будет перечислено на строительство мемориального комплекса.

Курган Бессмертия в Полоцке — это символ мужества и в то же время скорби. Его возвели всего за 14 дней полвека назад. Мемориал посвящен защитникам древнейшего города Беларуси, погибших во время Великой Отечественной войны.

Событие станет своеобразной точкой отсчета новой истории мемориала. Готовиться к нему будут и за счет средств, собранных на субботнике.

А этот бывший концлагерь неподалеку от станции Лесная хранит память о тысячах узников, погибших в годы Великой Отечественной войны. Он был одним из самых суровых.

Вячеслав Шабан, преподаватель истории и обществоведения ГУО «Леснянская средняя школа»:

Военнопленных было много. Здесь одновременно могло содержаться до 55 тысяч человек. И в первую зиму 41-42 годов большинство населения жило под открытым небом.

Чтобы история не повторилась, память о тех зверствах сохранят за счет собранных на субботнике средств. В частности, будут установлены мраморные плиты, обновят дорожное покрытие.

Часть средств пойдет и на реконструкцию детских лагерей в Минской области. Где-то подкрасят оборудование, обновят фасад, отремонтируют корпуса. К приему ребят места для летнего отдыха будут готовы в срок.

Стоит отметить, что республиканский субботник уже давно стал доброй традицией. Тысячи белорусов, вооружившись граблями и лопатами, наводят чистоту и порядок в родных городах. И польза от этого двойная. Помимо благоустройства, белорусы, по сути, участвуют в благотворительной акции, цель которой возродить, восстановить и построить значимые объекты для каждого и для всей страны в целом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.