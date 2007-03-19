Дети-вундеркинды знают больше педагогов

Преподавателей нужно учить работать с уникальной молодежью.Такие выводы сделали участники "круглого" стола в Минске. Сейчас в республиканском банке данных почти шесть тысяч вундеркиндов. Из них большинство - компьютерные гении. Белорусская команда по информатике пятая в мировом рейтинге. Для обмена опытом наши таланты ездят в научные центры России. За одиннадцать лет существования, специальный Фонд Президента выделил на поддержку одаренной молодежи более 600 млрд. рублей. Это премии и гранты.